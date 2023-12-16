Аналитики рассказали, какие новогодние костюмы чаще всего выбирают казанцы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В текущем году спрос на новогодние костюмы в Казани вырос на 9% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщают аналитики «Авито».

С середины ноября по середину декабря арендовать костюмы на Новый год горожане стали на 40% чаще. В среднем посуточная аренда в преддверии праздников равна 1,5 тысячи рублей.

В конце осени — начале зимы интерес казанцев к приобретению костюмов Деда Мороза и Снегурочки увеличился на 8%. Средняя цена комплекта была равна почти 2,4 тысячи рублей. Для девочек чаще всего покупают костюмы божьих коровок: спрос на них увеличился на 50%. Также востребованнее стали наряды кошки (+50%) и Мальвины (+40%) — их можно было приобрести за 530 рублей и 600 рублей соответственно.

Костюм зайчика по средней цене, равной 420 рублям, стал популярнее на 214%. Также родители мальчиков выбирали наряды Бэтмена (средняя цена — 500 рублей, спрос вырос на 67%) и тигренка (410 рублей; +60%). Также казанцы стали чаще покупать костюмы единорогов и единорожек (+400%) — они стоили в среднем 800 рублей. Также в топ вошли костюмы Фиксиков (1,1 тысячи рублей; +33%).

Напомним, за последний месяц елки у россиян стали востребованнее на 31%. В свою очередь, спрос на праздничные украшения вырос на 19%.

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Галия Гарифуллина