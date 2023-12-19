Исследование: почти половина жителей ПФО не ждет новогоднюю премию

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Не рассчитывают на получение премии перед Новым годом 45% трудоустроенных жителей Приволжского федерального округа (ПФО). В 2020 году не планировали выплачивать сотрудникам «13-ю зарплату» 50% российских работодателей, сообщают аналитики HeadHunter.



В полном объеме компании выплатят премии 14% жителей Приволжья — три года назад такой бонус получили 9%. Частично получат премии 11% сотрудников (в 2022 году их доля была равна 6%). Каждому четвертому — 24% — еще неизвестно, будет ли предоставлено дополнительное вознаграждение.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

При этом уверены в получении декабрьских бонусов лишь 11% респондентов. Рассказали, что раньше в их компаниях выплачивали новогоднюю премию, но в этом году работодатель от нее отказался, 6% опрошенных. Подавляющее большинство опрошенных — 83% — никогда не получают «13-ю зарплату».

Напомним, в Казани ожидают декабрьских выплат 36% горожан. Заявили о намерении поощрить сотрудников 44% казанских компаний. В каждой четвертой — 25% — выплаты получат все сотрудники, 19% премируют персонал выборочно.

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Галия Гарифуллина