Татарстанец осужден за сожжение проводов на Вечном огне

Фото: realnoevremya.ru (Калимуллин с адвокатом)

Сегодня Верховный суд Татарстана вынес приговор по делу об осквернении символа воинской славы — мемориального комплекса с Вечным огнем в Зеленодольске. За это преступление 62-летний Ренат Калимуллин наказан 10 месяцами исправительных работ со взысканием 15% зарплаты в доход государства, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

В ходе предварительного следствия Калимуллин полностью признавал вину, на старте суда изменил позицию. Однако на финише вновь вернулся к признанию и покаялся в содеянном.

В прениях гособвинитель Алсу Хабибуллина просила для него 11 месяцев исправительных работ. Адвокат обвиняемого Елена Шушина предлагала ограничиться штрафом.

По версии силовиков, 30 июля 2023 года он пришел в зеленодольский парк Победы и начал обжигать металлические провода прямо на Вечном огне, чтобы позже сдать их на металлолом. Охранник сделал замечание, Калимуллин на время ушел, но затем вернулся и продолжил начатое.

В результате нарушителя задержали и определили в спецприемник за неимением постоянного места жительства. Дело против него возбудили сотрудники СК.

На суд обвиняемого доставляли сотрудники полиции.

Калимуллина осудили за осквернение символа воинской славы и оскорбление памяти защитников Отечества (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ), максимальное наказание за это преступление — 3 года лишения свободы.