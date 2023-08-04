В Зеленодольске задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в осквернении символов воинской славы России. Инцидент случился 30 июля 2023 года в Зеленодольске, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, пришел в зеленодольский парк Победы и стал жечь на мемориальном комплексе с Вечным огнем металлические провода, чтобы затем сдать их в пункт приема металла. Охранники общественного пространства сделали ему замечание, после чего подозреваемый ушел, но затем вернулся и продолжил начатое. В итоге противоправные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.



Мужчина причастность к совершению преступления признал в полном объеме. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Весной в Татарстане осквернили памятник павшим воинам в поселке Местечко Раифа в Зеленодольском районе. Прокуратура республики взяла на контроль проверку, начатую после инцидента.



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Татьяна Демина