В суд Татарстана доставлен бездомный обвиняемый в осквернении символа воинской славы

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Верховный суд РТ рассмотрит дело 62-летнего бездомного Рената Калимуллина, который в июле этого года был задержан у Вечного огня в Зеленодольске, где обжигал металлические провода для сдачи в металлолом. Вину в осквернении символа воинской славы он полностью признал, приговор по делу может быть вынесен уже сегодня, передает журналист «Реального времени».



На суд обвиняемого доставили под конвоем двух полицейских, поскольку постоянного места жительства у фигуранта нет, до суда он содержался в спецприемнике.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Уголовное дело против Калимуллина расследовали сотрудники СК. Обвинение по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в 3 года лишения свободы. С учетом особого порядка подсудимый может рассчитывать лишь на две трети данного срока.

Гособвинение по этому делу будет поддерживать прокурор Алсу Хабибуллина. Защиту обвиняемого на процессе осуществляет адвокат Елена Шушина.

P.S.: После оглашения обвинения Калимуллин заявил, что в данный момент не со всем в нем согласен. В итоге Верховный суд РТ решил рассматривать это дело в общем порядке — с допросами свидетелей и исследованием доказательств.