В небе над Московской областью сбили украинский беспилотник
В небе над территорией Воскресенского района Московской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Его уничтожили дежурные средства ПВО, сообщили в Минобороны России.
— Утром 31 августа пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — рассказали в оборонном ведомстве.
Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте произошедшего работают экстренные службы.
По меньшей мере 57 рейсов были задержаны этим утром в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Один из самолетов должен был вылететь в Казань в 7.40. Но рейс пришлось задержать почти на два часа.
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