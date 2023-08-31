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В небе над Московской областью сбили украинский беспилотник

08:09, 31.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В небе над Московской областью сбили украинский беспилотник
Фото: realnoevremya.ru/

В небе над территорией Воскресенского района Московской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Его уничтожили дежурные средства ПВО, сообщили в Минобороны России.

— Утром 31 августа пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — рассказали в оборонном ведомстве.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте произошедшего работают экстренные службы.

По меньшей мере 57 рейсов были задержаны этим утром в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Один из самолетов должен был вылететь в Казань в 7.40. Но рейс пришлось задержать почти на два часа.

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Айрат Назипов
Происшествия

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