Из-за ограничений в аэропортах Москвы некоторые самолеты отправили в Казань

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за ограничений полетов в аэропортах Москвы некоторые самолеты вынужденно пришлось перенаправить в Казань. Помимо столицы Татарстана, воздушные судна отправляли в Санкт-Петербург, Самару, Ярославль и Нижний Новгород, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— В ближайшее время пассажиры данных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения. Аэропортовыми службами совместно с авиакомпаниями и службой Единой системы организации воздушного движения принимаются меры для приведения расписания полетов в соответствии с заявленным, — рассказали в ведомстве.

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно введены ограничения на территории аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Сейчас они работают в штатном режиме.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По меньшей мере 57 рейсов были задержаны этим утром в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Один из самолетов должен был вылететь в Казань в 7.40. Но рейс пришлось задержать почти на два часа.

Позднее в Минобороны России проинформировали, что в небе над территорией Воскресенского района Московской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Его уничтожили дежурные средства ПВО.



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Айрат Назипов