Нижнекамский суд рассмотрит дело о похищении дизельного топлива бывшими работниками железной дороги

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамский городской суд направлено уголовное дело в отношении бывших работников железной дороги. Их обвиняют в совершении кражи, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, в августе 2023 года на непассажирской станции Алань Куйбышевской железной дороги машинист и его помощник слили с тепловоза более 350 литров дизельного топлива. В последующие планы работников локомотивной бригады входил вывоз похищенного топлива со станции. Для этого злоумышленники приготовили двадцать канистр. Работников задержала транспортная полиция.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ущерб, который в результате этих действий был причинен РЖД, составил 16 тысяч рублей.

Недавно 43-летнюю жительницу Казани осудили за кражу робота-мойщика окон из магазина бытовой техники. Гособвинение поддержала прокуратура Советского района города. Суд признал женщину виновной в краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей.

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Галия Гарифуллина