Жительницу Казани осудили за кражу робота-мойщика окон из магазина бытовой техники

Фото: realnoevremya.ru (архив)

43-летнюю жительницу Казани осудили за кражу робота-мойщика окон из магазина бытовой техники. Гособвинение поддержала прокуратура Советского района города, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Днем 30 апреля этого года подсудимая украла робота стоимостью более 5 тысяч рублей из магазина DNS на улице Мира. Позднее ее задержали. Похитительница признала вину, но ущерб не возместила.

Суд признал женщину виновной в краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

В октябре Приволжский райсуд Казани отправил в СИЗО до 19 декабря 47-летнего ранее судимого казанца — по обвинению в кражах путем незаконного проникновения в магазин «Арыш Мае» на улице Актайской.

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Маргарита Головатенко