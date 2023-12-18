Госсовет Татарстана утвердил новую схему одномандатных избирательных округов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В новой схеме «нарезки» одномандатных избирательных округов Татарстана исключен Гаязовский избирательный округ №35, но сохранен общий принцип 50 одномандатных округов, что соответствует количеству мест для одномандатников в парламенте (50 мест отдается выдвиженцам политических партий, 50 — победителям в одномандатных округах). Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Андрей Кондратьев.

По его словам, ликвидация Гаязовского округа связана с сокращением численности избирателей в Чистопольском и Аксубаевском районах республики. Так, в Чистополе количество жителей сократилось на 1,5 тысячи человек, а в Аксубаевском — на 1,2 тысячи человек. В настоящее время депутатом от Гаязовского округа является Шамил Ягудин, член депутатской группы «ТНВ», член Комитета Госсовета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Новая схема формировалась из 200 вариантов, предложенных системой ГАС «Выборы». Она охватывает почти 3 млн избирателей Татарстана и будет действовать 10 лет. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, возглавляющий парламент республики с мая 1998 года, рассматривает возможность ухода в отставку по истечении срока депутатских полномочий в 2024 году, говорил он летом этого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Посмотрим по ситуации. Я буду советоваться с Минтимером Шаймиевым и Рустамом Миннихановым. Думаю, что надо будет готовить человека, если я не пойду (на следующие выборы в парламент Татарстана, — ИФ), который будет избран депутатом и председателем парламента, — сказал 76-летний Мухаметшин в четверг в Казани на брифинге, посвященном итогам работы парламента в первом полугодии 2023 года.

Очередные выборы в парламент республики пройдут в сентябре 2024 года. Депутаты Госсовета Татарстана избираются на пять лет.

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Луиза Игнатьева