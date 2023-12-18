Когда и где откроются новогодние елки в Казани — список

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в преддверии Нового года начинается открытие елочных городов. Когда и где пройдут торжественные мероприятия на «деловом понедельнике» рассказала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Одной из первых откроют 16-метровую елку в сквере Филармонии — 20 декабря. Там же залит каток, на котором пройдут мастер-классы по катанию на коньках.

В «сердце старой Казани» — в сквере Зайни Султана — новогоднюю 15-метровую елку откроют 21 декабря. В этот день там покажут детскую сказку «Тайные созвездия дракона». С концертной программой выступят солисты казанской филармонии.

Также 21 декабря в Казани в откроют 10-метровую елку в сквере «Авангард». На мероприятии выступят творческие коллективы города.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кроме того, 21 декабря откроют новогоднюю елку на Комсомольской площади в Дербышках. Для гостей мероприятия подготовили «зимние забавы». В парке разместят новые арт-объекты. 22 декабря елку откроют в «Салават купере».

На 23 декабря запланировано открытие елки в сквере 100-летия строительной отрасли ТАССР. Впервые ее установили в прошлом году.

Главную елку столицы Татарстана, установленную у Центра семьи «Казан», торжественно откроют 23 декабря. Запланировано интерактивное мероприятие, посвященное Году семьи.



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Татьяна Демина