Российские власти одобрили ввод порога в 100 тысяч рублей для переводов без открытия счета

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанные Росфинмониторингом поправки, которые ограничивают максимальный размер денежных переводов граждан без открытия банковского счета суммой в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК.

Поправки будут распространяться на клиентов, которые прошли упрощенную идентификацию личности. Проект уже согласован с Банком России, Роскомнадзором, Минфином, Минцифры и МВД. Подчеркивается, что эта мера позволит снизить отток капитала из страны.

— Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тысяч рублей, потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае электронное средство платежа станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тысяч рублей, — пояснил источник РБК.

Кроме того, изменения должны повысить прозрачность операций и поспособствовать борьбе с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В прошлом месяце в Госдуму был внесен законопроект о предотвращении мошеннических действий на рынке финансовых услуг. Его авторы хотят обязать кредитные организации предоставлять клиенту возможность назначать доверенное лицо для подтверждения его банковских операций. Это лицо сможет подтвердить или отклонить операцию клиента в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка.

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Максим Кокунин