Челнинцы массово подают жалобы на местного предпринимателя в Роспотребнадзор

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Челнинцы массово посылают жалобы в Роспотребнадзор на предпринимателя из Набережных Челнов, специализирующегося на ремонте бытовой техники. Об этом сообщает Chelny-biz.ru.

Уточняется, что жители обращались к Данилу Гончарову, чтобы починить стиральные машины, однако мужчина не исполнял своих обязательств по договору.

В Роспотребнадзоре, как сообщает издание, «принято решение о подготовке коллективного иска в защиту прав потребителей». Всем пострадавшим необходимо подойти в Роспотребнадзор с заявлением и приложить к нему подтверждающие документы.

realnoevremya.ru (архив)

В августе сообщалось, что предпринимателям из Набережных Челнов стали поступать звонки от мошенников якобы от имени начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора Ильгизяра Бариева. Злоумышленники звонили под предлогом сбора средств на приобретение томографа в детское лечебное учреждение.

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Илина Хакимова