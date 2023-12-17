Рамиль Муллин созовет заседание комиссии по БДД из-за гибели четырех человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин анонсировал проведение внеочередного заседания комиссии по безопасности дорожного движения. Его проведут на фоне трех смертельных аварий, произошедших в районе за эти выходные.

— За эти выходные в дорожно-транспортных происшествиях мы потеряли четырех человек. Каждая из трех аварий была связана с нарушением правил дорожного движения водителями, — написал он в своем telegram-канале.

По его словам, комиссия рассмотрит каждый случай со всех сторон.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой МВД по Татарстану

Накануне на 88-м км автодороги Чистополь — Нижнекамск 64-летний водитель грузового автомобиля Jac выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Scania. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Jac» скончались на месте.

Сегодня рано утром в Нижнекамске произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Грузовик Man не уступил дорогу при повороте и врезался в Lada Granta. После этого на легковой автомобиль совершил наезд ВАЗ 2112. Водитель последнего транспортного средства, не имевший права на управление, погиб на месте.

Позднее на 8-м км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск — Нижнекамск водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Scania. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте.



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Айрат Назипов