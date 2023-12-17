В Нижнекамском районе Татарстана автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком

Фото: скриншот realnoevremya.ru / видео /t.me/gibddtatarstan

Сегодня в Нижнекамском районе Татарстана на 8 км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск — Нижнекамск произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

Водитель автомобиля Lada, по предварительным данным, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Scania.

В результате происшествия водитель легкового авто скончался на месте.

Сегодня рано утром в Нижнекамске произошло еще одно смертельное ДТП, в котором столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Грузовик Man не уступил дорогу при повороте и врезался в Lada Granta. После этого на легковой автомобиль совершил наезд ВАЗ 2112. Водитель последнего транспортного средства, не имевший права на управление, погиб на месте.

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Илина Хакимова