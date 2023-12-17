В смертельном ДТП в Нижнекамске столкнулись три автомобиля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня около 4:30 в Нижнекамске столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Об аварии сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Грузовик Man не уступил дорогу при повороте и врезался в Lada Granta. После этого на легковой автомобиль совершил наезд ВАЗ 2112. Водитель последнего транспортного средства, не имевший права на управление, погиб на месте.

Смертельное ДТП произошло и 15 декабря на 33-км автодороги Альметьевск — Лениногорск. Водитель автомобиля Lada влетел в КАМАЗ, который двигался в попутном направлении. В результате аварии 56-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте. Еще четыре человека получили травмы. Среди пострадавших — двое детей 12 и 14 лет.

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Галия Гарифуллина