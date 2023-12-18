Эксперт рассказала о преимуществах смены работы перед Новым годом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Рынок труда в конце года достаточно активный, что дает шанс найти подходящую вакансию. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Многие работодатели стремятся в конце года найти недостающих сотрудников, чтобы с января начать работать в полную силу. Эксперт рекомендует перед уходом со старого места подобрать альтернативу и определить дату выхода с учетом отработки.

— Второе преимущество — эмоциональное. Декабрь считается довольно сложным месяцем: нужно закрыть все текущие дела по проектам, сделать отчеты, достичь целей по показателям и другое. Часто в конце года коллеги уходят в отпуск или на больничный, что добавляет стресса. Поэтому, если усталость и выгорание сотрудника достигли критических показателей, увольнение перед каникулами может быть правильным решением, — цитируют Санину «Известия».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Директор по персоналу «Работы.ру» напомнила, что работник обязан сообщить о намерении уволиться не менее, чем за две недели до этого. Праздничные дни тоже входят в этот срок. Соответственно, если работник покидает свое место перед 31 декабря, то зимние каникулы будут засчитаны как отработка. Но если последний рабочий день выпадает на праздничный, то подписать заявление об уходе с работы представитель компании сможет только в первый рабочий день.

Напомним, хотели бы узнавать о намерении работника сменить компанию заранее, а не в момент подачи им заявления об увольнении, 72% респондентов. Чаще всего опрошенные называли срок от месяца. Для того чтобы найти замену руководящего состава, нужно еще больше времени — от полутора месяцев.



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Галия Гарифуллина