Исследование: работодатели хотели бы узнавать об увольнении сотрудников за месяц

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Аналитики SuperJob провели исследование и узнали, достаточно ли российским работодателям двух недель, чтобы найти замену увольняющемуся сотруднику. Большинству представителей компаний для этого требуется больше времени.

Хотели бы узнавать о намерении работника сменить компанию заранее, а не в момент подачи им заявления об увольнении, 72% респондентов. Чаще всего опрошенные называли срок от месяца. Для того чтобы найти замену руководящего состава, нужно еще больше времени — от полутора месяцев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Это объясняется тем, что подавляющее большинство компаний — 85% — сталкиваются с недостатком персонала. Сложнее всего найти квалифицированных рабочих, водителей грузовых автомобилей, машинистов спецтранспорта, разнорабочих, инженеров.

Напомним, для того чтобы не допустить ухода сотрудника, работодатели готовы повысить ему оклад (65% голосов). Почти каждый второй представитель компании — 49% — предлагает обсудить уменьшение количества рабочих задач. Также задумавшиеся об увольнении работники могут получить более интересный проект (31%), повышение (27%), предложение работать дистанционно (15%) и дольше отдыхать в отпуске (11%).

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Галия Гарифуллина