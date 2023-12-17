Роспотребнадзор: новогоднюю елку лучше покупать в 20-х числах декабря

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Живую елку рекомендуется приобретать в двадцатых числах декабря. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.

— Предпочтительнее идти за елкой в двадцатых числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников, — сообщили агентству.

Распознать новогоднее дерево, которое простоит долго, можно по ровному стволу без трещин. Важно, чтобы у ели были гибкие ветви с хвоинками ярко-изумрудного цвета. При их растирании должен ощущаться хвойный запах. Кроме того, в пресс-службе Роспотребнадзора советуют купить елку с одной макушкой.

Для того чтобы донести новогоднее дерево до дома в целости и сохранности, нужно попросить упаковать его в пластиковую сетку. Не стоит заносить елку сразу в теплое помещение. Сначала ее важно на два-три часа поставить в прохладное место.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в Казани вовсю работают новогодние елочные базары. Стоимость новогодних деревьев на них стартует от полутора тысяч рублей за метр. В такую же цену обойдется сосна. А вот за пихту придется заплатить в пять раз дороже.

Как рассказали продавцы новогодних деревьев на проспекте Победы, одни из главных символов праздника приехали сразу из нескольких российских регионов: ели из Перми, сосны — из Нижнего Тагила. Самая дальняя дорога оказалась у пихты. Ее привезли из Новосибирска.

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Галия Гарифуллина