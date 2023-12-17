Россияне назвали свои нелюбимые предновогодние дела

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Только один из трех россиян не подвержен суете перед Новым годом. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

На первом месте в рейтинге предновогодних дел, которые не нравятся жителям России, оказалась готовка (14% ответов). На второй строчке рейтинга — уборка (9%). Также респондентов раздражает спешка окружающих (8%). Кроме того, в число нелюбимых приготовлений к празднику вошли выбор подарков (6%), украшение квартиры и елки (3%). Недовольны тем, что приходится тратить много денег, 5% опрошенных. Ожидание Нового года, корпоративы, необходимость поздравления окружающих не нравятся по 1% участников исследования.

Треть россиян — 34% — никакие предновогодние дела расстроить не могут. Абсолютно все вызывает негативные эмоции у 3%. Еще 6% просто не отмечают праздник. Женщинам больше всего не нравится готовить праздничные блюда и убираться. В число факоров, которые раздражают мужчин, вошли расходы и суета.

Напомним, самыми популярными новогодними подарками в текущем году на территории России стали предметы гардероба, электроника или ювелирные украшения, при этом за год продажи этих товаров выросли в два-три раза. Со второй половины ноября наблюдается повышенный спрос на товары сразу в нескольких категориях подарков — например, одежда и аксессуары, ювелирные украшения, электроника, детские игрушки, а также товары для дома и детские подарочные наборы.

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Галия Гарифуллина