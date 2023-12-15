В результате ДТП на татарстанской трассе один человек погиб и четверо пострадали

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На 33-км автодороги Альметьевск — Лениногорск произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Lada влетел в КАМАЗ, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии 56-летний пассажир легковушки от полученных травм скончался на месте. Еще четыре человека получили травмы. Среди пострадавших — двое детей 12 и 14 лет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале декабря ДТП со смертельным исходом произошло на 92-м километре трассы Казань — Оренбург в Алексеевском районе Татарстана. 41-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Volvo. Водитель легковушки погиб. Пассажиров — женщину 1994 года рождения, мальчика 2014 года рождения и девочку 2012 года рождения — доставили в Чистопольскую ЦРБ.



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Айрат Назипов