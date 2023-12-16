Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru

Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году. Об этом сообщают «РИА Новости».

Как передает издание, о поддержке объявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на собрании избирателей. По итогам голосования решение было принято единогласно.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.

Действующий президент России Владимир Путин намерен баллотироваться на новый срок. О своих планах он рассказал герою ДНР Артему Жоге, который после церемонии вручения медали «Золотая Звезда» попросил его от всего Донбасса «принять участие в этих выборах, потому что работы очень много».



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Александр Зарипов