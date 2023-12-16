Татарстанские спортсмены заняли призовое место на соревнованиях по дронам на Кубке мэра Москвы
Татарстанские спортсмены заняли третье место на соревнованиях по дронам на Кубке мэра Москвы. Об этом «Реальному времени» сообщили в Федерации гонок дронов Татарстана.
Третью строчку в личном зачете занял пилот Булат Нургалиев из Казани. Он же вместе с Владиславом Торопкиным взял третье место в командном зачете. Всего на состязаниях было 16 человек из разных регионов России.
— Наши пилоты подошли со всей ответственностью и в непростой борьбе смогли пролететь 50 (25+25) кругов быстрее своих ближайших преследователей и попасть на пьедестал, — говорится в сообщении федерации.
Напомним, в августе этого года 14-летний казанец Булат Нургалиев стал победителем в соревнованиях по дронам на «Архипелаге 2023», организованном Фондом НТИ. Нургалиев является самым молодым оператором дронов в стране. Он забрал 9 кубков и медалей на проектно-образовательном интенсиве. Татарстанец пролетел трассу быстрее остальных и сбил три импровизированных самолета.
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