Татарстанские спортсмены заняли призовое место на соревнованиях по дронам на Кубке мэра Москвы

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Татарстанские спортсмены заняли третье место на соревнованиях по дронам на Кубке мэра Москвы. Об этом «Реальному времени» сообщили в Федерации гонок дронов Татарстана.

Третью строчку в личном зачете занял пилот Булат Нургалиев из Казани. Он же вместе с Владиславом Торопкиным взял третье место в командном зачете. Всего на состязаниях было 16 человек из разных регионов России.

скриншот realnoevremya.ru из видео Федерации гонок дронов Татарстана

— Наши пилоты подошли со всей ответственностью и в непростой борьбе смогли пролететь 50 (25+25) кругов быстрее своих ближайших преследователей и попасть на пьедестал, — говорится в сообщении федерации.

Напомним, в августе этого года 14-летний казанец Булат Нургалиев стал победителем в соревнованиях по дронам на «Архипелаге 2023», организованном Фондом НТИ. Нургалиев является самым молодым оператором дронов в стране. Он забрал 9 кубков и медалей на проектно-образовательном интенсиве. Татарстанец пролетел трассу быстрее остальных и сбил три импровизированных самолета.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Александр Зарипов