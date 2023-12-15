В Казани полицейские изъяли полкилограмма мефедрона у работника онлайн-наркомаркета

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани полицейские арестовали местного жителя 1998 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Его задержали в момент, когда тот оборудовал тайник с запрещенным веществом у основания дерева, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

На месте у злоумышленника изъяли несколько свертков с мефедроном общей массой 25 граммов. Еще полкилограмма наркотика обнаружили на съемной квартире, вместе с электронными весами и упаковочным материалом.

Оперативники установили, что в августе казанец устроился работать в онлайн-наркомаркет в качестве закладчика. Спустя какое-то время его «повысили» до должности оптового сбытчика.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

На время расследования уголовного дела фигурант будет находиться под стражей.

В столице Татарстана по сравнению с 2022 годом выросло количество зарегистрированных наркопреступлений — с 2 655 до 3 166. На территории города из незаконного оборота было изъято 67 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

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Илина Хакимова