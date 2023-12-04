В Казани увеличилось число выявленных наркопреступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице Татарстана по сравнению с 2022 году выросло количество зарегистрированных наркопреступлений — с 2 655 до 3 166. Об этом заявил начальник полиции Управления МВД России по городу Ильнур Хаялиев на «деловом понедельнике» в мэрии.

— На территории города из незаконного оборота изъято 67 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Перекрыто 22 канала поставки наркотических средств, в том числе семь — непосредственно для распространения на территории Казани, 15 — транзитных, — сообщил он.

К уголовной ответственности за совершение наркопреступлений в Казани с начала 2023 года привлечено около 800 граждан, к административной — более 3 тысяч человек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани зарегистрировали 20 670 преступлений. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошлый год в столице Татарстана зарегистрировали 23 225 преступлений — на 1% больше, чем в 2021-м. Прирост произошел в основном за счет инициативно выявленных преступлений превентивного характера и в сфере незаконного оборота наркотиков.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина