В Бугульме произошло второе за неделю аварийное отключение теплоснабжения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Бугульме второй раз за неделю произошло аварийное отключение теплоснабжения. Без отопления остались пять многоквартирных домов, в которых проживают 120 человек, в том числе десять детей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Татарстану.

Авария произошла в Бугульме на ул. Газинура Гафиатуллина около дома №33 — на теплопроводе диаметром 50 мм образовалась течь. Сообщение о случившемся поступило 15 декабря в 10.40.

Отопления нет в домах №33, №35 и №37 по ул. Газинура Гафиатуллина, №8 по ул. Валентина Шашина и №61 по ул. Николая Гоголя. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется сегодня к 14.00.

Аварию устраняют шесть специалистов и три единицы техники. Температура воздуха в Бугульме сегодня составляет -8°С. Наблюдается юго-восточный ветер порывами 4 м/с.

Напомним, в понедельник, 11 декабря, в Бугульме произошло аварийное отключение отопления из-за повреждения теплопровода на ул. Ворошилова, 7. Теплоснабжение возобновили в 14.50. Без тепла до этого времени оставались 200 человек.

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Татьяна Демина