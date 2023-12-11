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Прокуратура Бугульмы проконтролирует устранение аварийного отключения тепла

15:23, 11.12.2023 1
Прокуратура Бугульмы проконтролирует устранение аварийного отключения тепла
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура взяла на контроль ход устранения последствий коммунальной аварии в Бугульме, которая произошла из-за повреждения теплопровода на ул. Ворошилова, 7.

Надзорное ведомство проверит соблюдение нормативных сроков восстановления теплоснабжения населения и в случае выявленных нарушений примет меры реагирования.

Аварию устранили в 14.50. Без тепла оставались 200 человек, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе АО «Бугульминское предприятие тепловых сетей».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сообщение об аварийном отключении теплоснабжения поступило 11 декабря в 11.40. Восстановить подачу тепла обязались к шести часам вечера. К устранению аварии привлекли пять человек и две единицы техники. В городе, по последним данным, температура воздуха составляет -26 градусов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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