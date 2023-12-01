На повышение зарплат бюджетников в России выделили еще свыше 11 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Кабмин России дополнительно выделил из резервного фонда свыше 11 млрд рублей на повышение зарплат отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений. Речь идет об учителях, медицинских работниках, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры, сказано в распоряжении премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Порядка 4,6 млрд рублей из выделенных средств направят в образовательную сферу, еще почти 2 млрд — в научную. Медицинские учреждения могут рассчитывать на 3,8 млрд рублей. Еще 890 направят на повышение зарплаты работников учреждений культуры.

Всего в этом году на эти цели выделили более 36 миллиардов рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как указал Михаил Мишустин, выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение указов президента России Владимир Путина. Два месяца назад он поручил правительству и региональным властям принять меры для достижения целевых показателей по зарплатам бюджетников до конца года.

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Айрат Назипов