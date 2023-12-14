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Над Московской и Калужской областями за ночь сбили девять беспилотников

07:19, 14.12.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Над Московской и Калужской областями за ночь сбили девять беспилотников
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Сегодня ночью российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей, — говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале сообщил о перехвате двух беспилотников в районе Наро-Фоминска. Калужский губернатор Владислав Шапша, в свою очередь, сообщил об уничтожении БПЛА в Сухиничском районе.

На прошлой неделе Украина запустила 41 беспилотник в сторону Крыма и Азовского моря. Как сообщили в Минобороны России, атаку удалось предотвратить. За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 22 БПЛА, еще 13 перехватили. Кроме того, шесть дронов нейтрализовали около 06.00.

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Илина Хакимова
Происшествия
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