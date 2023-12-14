Минобрнауки Татарстана закупит сладкие подарки на 7,4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министерство науки и образования Татарстана выделит 7,4 млн рублей на покупку сладких новогодних подарков. Их отправят в районные управления или отделы образования, изучило тендер «Реальное время».

Всего планируется закупить 8 313 подарков. Больше всего сладостей достанутся казанским детям — 2 380 единиц. На втором месте — Набережные Челны (1 367), а на третьем расположился Нижнекамский район (555). Меньше всего сладких подарков отправят в Новошешминский район. Туда привезут всего восемь гостинцев.

В каждый кондитерский набор нужно положить шоколад, леденцы, карамель, игрушку (дракона или динозавра), шоколадные вафли, мини-рулет и конфеты разных сортов. Подарок должен весить не меньше 965 граммов. Цена одного набора составит 898 рублей и 89 копеек.

realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году «Реальное время» писало, что на закупку новогодних подарков для детей в Казани потратили 31,6 миллиона рублей. Приобрели 156 410 подарочных наборов. Таким образом, стоимость одной единицы составила 202 рубля.

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Айрат Назипов