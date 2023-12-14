Европа начнет переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС — Грузия получила статус кандидата

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз. Об этом в соцсетях сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

В свою очередь, Грузии предоставили статус страны-кандидата в ЕС.

На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил о неготовности европейцев принимать в свое сообщество Украину. Он назвал эту страну одной из самых коррумпированных государств в мире.

Месяц назад президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила одновременное вступление Грузии в Евросоюз с Украиной и Молдавией. Она заявила, что все три государства могут войти в состав ЕС ближе к 2030 году.



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Айрат Назипов