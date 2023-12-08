Виктор Орбан заявил о неготовности ЕС принять Украину из-за ее коррумпированности

Европейский союз не готов принять Украину в свое сообщество, так как она является одной из самых коррумпированных стран в мире. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

— Отчет Еврокомиссии о том, что из семи предварительных условий четыре уже выполнены, — это просто ложь. Украина, как известно, одна из самых коррумпированных стран в мире. Это просто какая-то шутка, — сказал он в интервью французскому изданию Le Point.

Он напомнил, что украинцы также не готовы к переговорам о вступлении в ЕС.

В октябре Виктор Орбан назвал современный Евросоюз (ЕС) неудачной пародией на СССР. Он обвинил ЕС в стремлении лишить Венгрию ее идентичности путем навязывания модели либеральной демократии, которую венгры отвергают. Орбан также раскритиковал методы Брюсселя.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов