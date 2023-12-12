Поездки по России в новогодние каникулы у казанцев популярнее, чем путешествия за рубеж

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанцы, которые планируют в новогодние каникулы отправиться в путешествие, в подавляющем случае предпочитают поездки по России. Об этом сообщает «РБК-Татарстан» со ссылкой на исследование сервиса Tutu.

Большинство жителей Казани, планирующих поездки в новогодние праздники, выбирают российские направления — на них приходится 89,1% авиабилетов. Доля авиабилетов в зарубежные страны равна лишь 10,9%.

Чаще всего участники исследования хотят посетить Санкт-Петербург — туда планируют отправиться 30,2% респондентов. Поездку в Москву выбрал каждый четвертый — 25,8%. Также в топ-5 привлекательных городов вошли Сочи (15,2%), Минеральные Воды (4,8%) и Калининград (2,4%). Кроме того, популярностью пользовались Салехард, Мурманск, Иркутск, Челябинск и Екатеринбург. Интересно, что поездками в Санкт-Петербург казанцы стали интересоваться на 3% чаще, чем в прошлом году. Выросло также число желающих съездить в Мурманск (1,8%), Минеральные Воды (1,3%), Иркутск (1,2%), Челябинск (1%), Сочи (0,8%). Напротив, билеты в столицу горожане стали приобретать реже (-8,5%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Что касается зарубежных направлений, участники исследования предпочитали Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию и Турцию. Так, на Баку пришлось 17,7% бронирований авиабилетов, на Ереван — 16,1%, Минск — 11,3%. По 8,1% казанских туристов манят Бишкек и Стамбул. В Алма-Ату, Душанбе и Астану собираются по 6,5% респондентов, в Ош и Шарджу — по 4,8%. Больше всего по сравнению с прошлым годом увеличился спрос на билеты в Таджикистан (+3,8%). Также казанцы стали активнее бронировать рейсы в Турцию (+2,7%), Азербайджан (+1,5%), Белоруссию (+0,5%).



Напомним, в холодное время года жители России чаще всего предпочитают проводить отпуск дома или путешествуя по стране. Планирует уйти в отпуск зимой каждый четвертый респондент — 25%. Проведут выходные дома 14% из них, отправятся в поездку по стране — 5%.

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Галия Гарифуллина