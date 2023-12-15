В Татарстане 19 железнодорожных станций получили новые названия
В Татарстане 19 железнодорожных остановочных пунктов получили новые названия. Такое решение было принято для удобства пассажиров, сообщает пресс-служба РЖД.
Все платформы были переименованы по названию близлежащих населенных пунктов или предприятий. Ранее они имели только цифровое обозначение километра:
- «774 км» переименован в «имени М.П. Девятаева»;
- «771 км» — в «Дачная»;
- «766 км» — в «Сосновый Бор»;
- «753 км» — в «Вязовые»;
- «21 км» — в «Киреево»;
- «55 км» — в «Карамасары»;
- «95 км» — в «Черки-Кильдуразы»;
- «746 км» — в «Андреевский»;
- «787 км» — в «Лебяжье»;
- «795 км» — в «Элекон»;
- «797 км» — в «Брикетный»;
- «804 км» — в «ж.к. Дербышки»;
- «807 км» — в «Березовка»;
- «823 км» — в «Старые Бирюли»;
- «835 км» — в «Иске Казан»;
- «849 км» — в «Качелино»;
- «871 км» — в «Смак-Корса»;
- «880 км» — в «Новое Чурилино»;
- «915 км» — в «Байлянгар».
В начале месяца заместитель главы РЖД Олег Тони сообщил, что проектирование первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань завершено.
— Трасса внесена в схему территориального планирования Российской Федерации, — сказал он.
Напомним, в 2020 году вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань отложили в связи с его высокой стоимостью. На следующий год он выразил мнение, что «нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород, с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга».
Осенью 2023-го сообщалось, что проект ВСМ Москва — Казань прошел госэкспертизу. При этом сроки строительства до сих пор не определены. В приоритете реализация маршрута высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.
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