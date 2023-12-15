В Татарстане 19 железнодорожных станций получили новые названия

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане 19 железнодорожных остановочных пунктов получили новые названия. Такое решение было принято для удобства пассажиров, сообщает пресс-служба РЖД.

Все платформы были переименованы по названию близлежащих населенных пунктов или предприятий. Ранее они имели только цифровое обозначение километра:

«774 км» переименован в «имени М.П. Девятаева»;

«771 км» — в «Дачная»;

«766 км» — в «Сосновый Бор»;

«753 км» — в «Вязовые»;

«21 км» — в «Киреево»;

«55 км» — в «Карамасары»;

«95 км» — в «Черки-Кильдуразы»;

«746 км» — в «Андреевский»;

«787 км» — в «Лебяжье»;

«795 км» — в «Элекон»;

«797 км» — в «Брикетный»;

«804 км» — в «ж.к. Дербышки»;

«807 км» — в «Березовка»;

«823 км» — в «Старые Бирюли»;

«835 км» — в «Иске Казан»;

«849 км» — в «Качелино»;

«871 км» — в «Смак-Корса»;

«880 км» — в «Новое Чурилино»;

«915 км» — в «Байлянгар».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале месяца заместитель главы РЖД Олег Тони сообщил, что проектирование первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань завершено.

— Трасса внесена в схему территориального планирования Российской Федерации, — сказал он.



Напомним, в 2020 году вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань отложили в связи с его высокой стоимостью. На следующий год он выразил мнение, что «нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород, с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга».

Осенью 2023-го сообщалось, что проект ВСМ Москва — Казань прошел госэкспертизу. При этом сроки строительства до сих пор не определены. В приоритете реализация маршрута высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин