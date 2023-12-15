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В Татарстане 19 железнодорожных станций получили новые названия

04:34, 15.12.2023 1
В Татарстане 19 железнодорожных станций получили новые названия
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане 19 железнодорожных остановочных пунктов получили новые названия. Такое решение было принято для удобства пассажиров, сообщает пресс-служба РЖД.

Все платформы были переименованы по названию близлежащих населенных пунктов или предприятий. Ранее они имели только цифровое обозначение километра:

  • «774 км» переименован в «имени М.П. Девятаева»;
  • «771 км» — в «Дачная»;
  • «766 км» — в «Сосновый Бор»;
  • «753 км» — в «Вязовые»;
  • «21 км» — в «Киреево»;
  • «55 км» — в «Карамасары»;
  • «95 км» — в «Черки-Кильдуразы»;
  • «746 км» — в «Андреевский»;
  • «787 км» — в «Лебяжье»;
  • «795 км» — в «Элекон»;
  • «797 км» — в «Брикетный»;
  • «804 км» — в «ж.к. Дербышки»;
  • «807 км» — в «Березовка»;
  • «823 км» — в «Старые Бирюли»;
  • «835 км» — в «Иске Казан»;
  • «849 км» — в «Качелино»;
  • «871 км» — в «Смак-Корса»;
  • «880 км» — в «Новое Чурилино»;
  • «915 км» — в «Байлянгар».
realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале месяца заместитель главы РЖД Олег Тони сообщил, что проектирование первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань завершено.

— Трасса внесена в схему территориального планирования Российской Федерации, — сказал он.

Напомним, в 2020 году вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань отложили в связи с его высокой стоимостью. На следующий год он выразил мнение, что «нужно строить ВСМ и на Питер, и на Нижний Новгород, с последующим продлением до Казани и Екатеринбурга».

Осенью 2023-го сообщалось, что проект ВСМ Москва — Казань прошел госэкспертизу. При этом сроки строительства до сих пор не определены. В приоритете реализация маршрута высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:47
    Для кого, зачем? Есть такое понятие выдумывать себе работу. Как много у нас управленцев дураков. В ссср всетаки было больше умных. Станция 774 км означала что до москвы оставалось 774 км. И т.д. причем здесь девятаев и удобство пассажиров непонятно.
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