В Казани открыли обновленное здание художественного училища имени Фешина

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В столице Татарстана открыли здание Казанского художественного училища им. Н.И.Фешина. Отреставрированный объект посетили раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник республики и первый президент республики Минтимер Шаймиев, а также председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.



Им рассказали об этапах и сложностях реставрационных работ, использовании строительных материалов и о работе, проделанной по восстановлению элементов центральной лестницы и перил.

Ремонт и реставрация этого объекта проводились в несколько этапов. В прошлом году был завершен первый этап работ. Реставраторы восстановили аварийное южное крыло здания. К настоящему времени завершена работа в центральной части здания, а также в западном крыле здания.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

На днях «Реальное время» писало, что в Казанское художественное училище планируют начать пускать посетителей. в учреждении организуют экскурсионно-выставочную деятельность. Для этого хотят внести изменения в устав.

Обновлять 119-летнее здание, признанное объектом культурного наследия, начали еще в 2018 году. Тогда же приняли решение разделить работы на два этапа, первый из которых обошелся республиканскому бюджету в полмиллиарда рублей. Сметы на вторую очередь должны были быть скромнее, но в итоге потребовалось чуть более 854 млн. Детали — в нашем материале.



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Айрат Назипов