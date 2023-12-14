Зампредседателя правления АО «ТАИФ» Рустем Сультеев получил знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-центром АО «ТАИФ»

Первый заместитель председателя правления АО «ТАИФ» по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев получил знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани». Награду ему вручил мэр города Ильсур Метшин в ходе XXVII сессии Казгордумы четвертого созыва.

Знак отличия был вручен Сультееву за многолетний плодотворный труд и вклад в социально-экономическое развитие Татарстана и Казани.

Сультеев получил образование в Казанском инженерно-строительном институте (Казанский государственный архитектурно-строительный университет, — прим. ред.). Работал заместителем начальника управления «Центрогаз» и заместителем генерального директора внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань», с 1995 года стал первым заместителем генерального директора АО «ТАИФ».

Рустем Сультеев имеет ряд наград, среди которых:



В 2005 году награжден медалью «В память 1000-летия Казани».

В 2006 году награжден медалью «За доблестный труд».

В 2014 году Указом Президента РТ награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

В 2015 году Указом Президента Российской Федерации награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 2021 году Указом Президента Российской Федерации награжден Орденом Почета.

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Максим Кокунин