На трассе в Татарстане столкнулись два автомобиля — водители и пассажир погибли

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

14 декабря около 6.56 на дороге Шали — Сорочьи горы столкнулись автомобили Kia и Hyundai. О происшествии сообщили в МВД по Татарстану.

На 34 км автодороги Шали — Сорочьи горы, согласно предварительным данным, автомобиль Kia выехал на встречную полосу. Он столкнулся с автомобилем Hyundai.

В результате аварии погибли 24-летний водитель и 48-летний пассажир автомобиля Kia. 60-летний водитель автомобиля Hyundai скончался в больнице.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, с начала 2023 года в Татарстане в результате аварий на дорогах погибли 258 человек. Смертность на дорогах Татарстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась. Несмотря на это, показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в некоторых районах достичь не удалось.

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Галия Гарифуллина