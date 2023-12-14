Самыми частыми травмами, которые получают россияне в новогодний период, стали переломы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Перелом в период празднования Нового года получает каждый десятый житель России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Страхового Дома ВСК.

Самыми травмоопасными российскими городами без учета Москвы аналитики назвали Уфу (доля новогодних происшествий там составляет 11%), Красноярск (5%), Киров, Санкт-Петербург и Сургут (по 4%). Нередко требовалась медицинская помощь жителям Казани и Сочи (по 3%). Реже всего ЧП в зимние каникулы случались на Алтае (суммарно не более 1,4% от общего числа обращений по страхованию от несчастных случаев за период конец декабря — январь), Ставрополье (включая Минводы и Кисловодск) и Нижнем Новгороде (по 1,4%).

Пик страховых случаев россиян был зафиксирован 30 и 31 декабря (52% и 29% обращений соответственно). Реже всего граждане получали травмы 3 и 5 января (по 3%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Самыми распространенными причинами обращения жителей страны в страховые компании стали переломы (9%), а также травмы, полученные при падениях (8%) и в дорожных авариях (4%). Средняя сумма компенсации превышает 227 тысяч рублей.

Наибольшему риску в новогодние каникулы подвержены дети и подростки — 30% страховых случаев поступают от них. Почти каждый четвертый получивший травму — 23% — это россиянин в возрасте 50-60 лет. Чаще всего несчастные случаи происходят с мужчинами — 69%.

Напомним, Казань вошла в список наименее травмоопансных городов России в 2023 году. За 10 месяцев на столицу Татарстана пришлось 0,4% обращений по страхованию от несчастных случаев и болезней.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифулина