На охрану казанских парков во время проведения новогодних мероприятий направят 2,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», казанские власти выделят более 2,5 млн рублей на охрану общественных пространств в период организации и проведения новогодних мероприятий. В перечень мест, где будут оказываться такие услуги вошли семь городских парков и два сквера.

Подрядчику предстоит оказывать охранные услуги в период с 28 декабря 2023-го по 4 января 2024 года. Его сотрудники выставят на объектах контрольно-пропускные пункты (КПП), на которых будут находиться от двух до трех человек. Также охранники будут следить за порядком и сохранностью имущества на самих площадках.

В список пространств, для которых ищут охрану, вошли:

парк у Центра семьи «Казан»;

парк «Черное озеро»;

парк «Сосновая роща» (у ДК химиков);

сквер по ул. Мира (в поселке Дербышки);

парк «Крылья Советов»;

парк у озера Лебяжье;

парк «Сад рыбака»;

парк «Светлая долина»;

сквер «100-летия образования строительной отрасли РТ».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в общественных пространствах Казани в новогодние каникулы 2024 года планируется провести театрализованные представления. На них Дирекция парков и скверов города выделила 1,8 млн рублей.

Всего запланировано шесть театрализованных представлений под названием «Автобус чудес» — по два 1, 2 и 3 января. Они пройдут в Казани на ул. Баумана, в Горкинско-Ометьевском лесу, бульваре «Ак чәчәкләр», парке «Крылья Советов», по ул. Мира и в ЖК «Салават купере».

Вместе с этим на организацию и проведение цикла новогодних концертных программ казанские власти готовы направить из городского бюджета 2,3 млн рублей. Одной из площадок их проведения станет территория Центра семьи «Казан», где находится главная елка.



В первый день праздничных мероприятий концерт у «Чаши» пройдет в тематике «Советский Новый год», во второй день там выступят артисты профессионального театра, кавер-группа, фокусники, аниматоры, ростовые куклы, ходулисты и артисты оригинального жанра в новогодних костюмах. На третий день в программе запланировано мероприятие в тематике «Дискотека двухтысячных» с участием диджея.



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Максим Кокунин