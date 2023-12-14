Муниципальный паркинг Казани расширили до 9 тысяч машино-мест

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани увеличили количество мест на муниципальных парковках с 8 986 до 9 265. Решение закреплено постановлением исполкома города.

На четной стороне ул. Подлужной от пересечения с ул. Толстого до дома №60 по ул. Подлужной появилось 36 машино-мест. Еще 13 парковок организовали на четной стороне ул. Батурина — напротив дома №5 на Кремлевской набережной.

Новые машино-места на муниципальном паркинге Казани появились и в переулке Кочетов. Согласно постановлению исполкома, 120 машино-мест расположатся на обеих сторонах улицы от пересечения с ул. Щапова до пересечения с ул. Некрасова.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Выросло количество муниципальных парковок на ул. Пушкина. На участке от пересечения с ул. Маяковского до пересечения с пер. Кочетов организуют 136 машино-мест.

Также увеличено количество машино-мест на ул. Щапова — до 36. Они находятся на четной стороне улицы от пересечения с пер. Кочетов до пересечения с ул. Маяковского, а также на нечетной стороне — от пересечения с ул. Маяковского до пересечения с ул. Толстого.

Сократили число муниципальных парковок на ул. Ахтямова. С 39 их количество уменьшилось до 20.

В планах увеличить количество парковочных мест в Казани до 9 339. В частности, новые машино-места появятся вдоль дома №50 по ул. Лукина. С 181 их количество вырастет до 190.



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Татьяна Демина