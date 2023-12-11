Количество парковок в Казани планируют увеличить

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани планируют расширить муниципальное парковочное пространство, выяснило «Реальное время», изучив проект постановления исполкома города. Количество машино-мест может вырасти с 9 265 до 9 339.

Новые парковки в столице Татарстана появятся рядом с улицей Суконной. Их количество вырастет в два раза — до 60.



Новые машино-места появятся вдоль дома №50 по ул. Лукина. С 181 их количество вырастет до 190.

Убрать муниципальные парковки планируется с проезда Архитектурный. Они находятся по обе стороны улицы от пересечения с ул. Груздева до пересечения с ул. Достоевского. Их насчитывается 50.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также новые парковки расположатся на проспекте Победы (местный проезд, обе стороны улицы, от пересечения с ул.Академика Сахарова до пересечения с ул.Академика Глушко) — 50 мест, на улице Академика Глушко (обе стороны улицы, от пересечения с проспектом Победы до пересечения с ул.Х.Бигичева) — 24 места, а также на ул.Академика Глушко (обе стороны улицы, от пересечения с пр.Победы до пересечения с ул.Х.Бигичева) — три места.

Напомним, в июле в Казани опубликовали обновленный реестр платных муниципальных парковок на дорогах общего пользования местного значения города. В нем перечислены парковки, плата за пользование которыми повышена до 50, 70 и 100 рублей.



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Татьяна Демина