Глава Минспорта Татарстана анонсировал перемены в межсезонье у «Рубина»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов анонсировал изменения у казанского футбольного клуба «Рубин» в межсезонье. По его словам, допускается и смена каких-то тактик.

— Сегодня «Рубин» восстанавливается. Мы видели, как он идет по сезону, — сказал Леонов.

Он добавил, что казанская команда идет, «может быть, не так ярко, как хотелось бы, без каких-то всплесков», но у нее появились стабильность, игра и стиль.

— В начале сезона было много не очень хороших вопросов, но заходим в межсезонье в середине таблицы. Для «Рубина» это хороший камбэк, — считает министр спорта Татарстана.



realnoevremya.ru (архив)

Леонов признал, что «был скепсис, что мы оказались в первой лиге», но команда «достойно вернулась, с первого места». По его словам, у клуба есть амбиции, а также «правящая верхушка, которая разбирается в футболе, делает правильные выводы», цитирует слова министра ТАСС.

— Дальше — больше. Думаю, в межсезонье будут кое-какие перемены и вливания, может, даже смена каких-то тактик. Болеем за «Рубин», это бренд Татарстана, — подчеркнул Леонов.

Очередной гостевой победой над калининградской «Балтикой» казанский «Рубин» укрепил свое место в десятке сильнейших, отставая от лидера на 10 очков и опережая аутсайдера на 17 баллов. Следующий матч РПЛ казанцы проведут уже в следующем году, в марте, против «Краснодара».

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Илина Хакимова