Юрист объяснил необходимость создания Ассоциации блогеров и агентств

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Руководитель дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Кирилл Никитин рассказал «Реальному времени» о необходимости создания Ассоциации блогеров и агентств (АБА). На прошлой неделе Росреестр внес ее в список саморегулируемых организаций.

— Само по себе создание ассоциации является вполне действенным инструментом консолидации профессионального сообщества для совместного разрешения тех или иных специфических для отрасли задач. В этом смысле АБА очевидно сможет более эффективно осуществлять представительские функции и транслировать консолидированную позицию по тем или иным вопросам, — объяснил собеседник.

В то же время он добавил, что создание организации само по себе не станет катализатором решения фундаментальных проблем, стоящих перед отраслью. Он считает, что ассоциация ожидаемо не даст ее участникам каких-либо ощутимых бенефитов с точки зрения влияния на законодательный процесс. Блогеры не будут иметь преимущества перед другими участниками гражданских отношений, заключил собеседник.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Заявленная мотивация влияния на законодательный процесс не до конца понятна. Дело в том, что в настоящее время у условных «блогеров», наравне с другими участниками рынка, уже имеются достаточно действенные инструменты реализации права на законодательную инициативу. Фактически любой гражданин Российской Федерации вправе обратиться с соответствующим предложением через различные представительные органы, — объяснил Никитин.

На сайте АБА указывается, что официальный статус саморегулируемой организации позволит ее членам «защищать свои интересы, самостоятельно создавать единые стандарты и правила для отрасли, релевантно влиять на законы в интересах рынка». Подробности — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов, Галия Шакирова