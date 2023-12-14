За ноябрь в Казани подорожали новые и подержанные автомобили

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Автомобили с пробегом за ноябрь в столице Татарстана подорожали в среднем на 13% и стали стоить 1,3 млн рублей. Об этом сообщают аналитики «Авто.ру Оценка».

Средняя цена на новые легковые машины в Казани увеличилась на 0,5%, достигнув 3,1 млн рублей. Больше всего выросла цена на такие модели, как Lada Vesta (средняя стоимость была равна 1,7 млн рублей; +8% к ноябрю), Lada Niva (1,3 млн рублей; +6,4%), Jetour Dashing (3 млн рублей; +5,2%). Также в пятерку подорожавших моделей вошли Omoda S5 (2,4 млн рублей; +4,4%) и Exeed TXL (4,4 млн рублей; +4,3%).

В то же время некоторые автомобили с пробегом, напротив, за последний месяц осени подешевели. Это JAC JS6 (2,6 млн рублей; -15%), Haval F7 (2,9 млн рублей; -5%), Changan UNI-K (3,9 млн рублей; -4,3%), FAW Bestune B70 (2,6 млн рублей; -4,1%) и Chery Tiggo 7 Pro (2,8 млн рублей; -4%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Средняя стоимость подержанных легковых машин увеличилась на 13%: в среднем казанцы могли купить их за 1,3 млн рублей. Наибольший рост цен был зафиксирован на Mazda 6 (1 млн рублей; +11%), Kia Soul (1,9 млн рублей; +10,2%), Volkswagen Touareg (6,3 млн рублей; +9%), Kia Optima (2,3 млн рублей; +9%) и Daewoo Nexia (199 тысяч рублей; +9%).

В число ставших более доступными машин вошли Lada 2131 (375 тысяч рублей; -13,2%), Lada 2113 (194 тысячи рублей; -10,3%), Kia Optima (1,9 млн рублей; -7,2%), Porsche Cayenne (10 млн рублей; -7%), Nissan X-Trail (2,8 млн рублей; -7%).

Напомним, в течение первых трех кварталов текущего года казанцам приобрести автомобиль было легче, чем другим жителям Приволжского федерального округа (ПФО). К примеру, среднестатистическому жителю ПФО на модель Lada Priora придется потратить семь медианных зарплат. Казанцам же достаточно 6,3 зарплаты. Аналогично обстоят дела с покупкой машин зарубежных брендов.

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Галия Гарифуллина