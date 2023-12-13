Больше половины казанцев испытывают денежные опасения в связи с долгими выходными

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Почти половина казанцев (47%) рассчитывает не работать в новогодние праздники, 12% респондентов отметили, что руководители или клиенты помешают им отдохнуть, следует из результатов опроса аналитического центра «Консоль.Про» среди 1281 работающего россиянина.

31% респондентов рассматривают возможность поработать в праздники. Еще 28% планируют сделать это по собственному желанию: 14% — будут делать это частично, а 14% считают, что праздники плохо сказываются на продуктивности, и будут работать с 1 января. Самозанятые (16%) и ИП (15%) реже рассчитывают отдохнуть в праздники, чем оформленные в штат (46%).



В основном мысли о работе в праздничные дни связаны с нехваткой денег. Больше половины казанцев (64%) испытывают денежные опасения в связи с долгими выходными. Из них 35% накопили финансовую подушку. 29% рассматривают хотя бы частичную подработку. Каждый пятый (21%) указал, что его зарплата учитывает праздничные дни.

Не все казанцы рассчитывают получить деньги благодаря основной специальности. Только 44% возьмут больше задач на своей работе. Каждый четвертый (24%) планирует взять стороннего клиента, а еще 32% — попробуют заняться новым делом.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самые высокооплачиваемые казанцы — предприниматели. Один час в выходной день большинство самозанятых (40%) оценивают в 3—6 тысяч рублей, большинство предпринимателей (37%) — в 9 тысяч рублей, а оформленные в штат (32%) — в 1—3 тысячи.

Собираются встречать 2024 год дома 67% россиян. Собираются в путешествие по стране 15% граждан. Казанцы, которые планируют в новогодние каникулы отправиться в путешествие, в подавляющем случае предпочитают поездки по России. В период новогодних каникул в Казани более чем на треть (37%) увеличился спрос на транспортные перевозки для туристов и автомобильные путешествия с водителем.



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Маргарита Головатенко