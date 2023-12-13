Большинство казанских родителей одобряют запрет телефонов на школьных занятиях

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В столице Татарстана за запрет мобильных устройств на уроках в школах высказались 80% родителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Казанские родители и учителя считают, что школьники не должны использовать телефоны во время занятий. Интересно, что отцы приветствуют запрет мобильных устройств на уроках чаще, чем матери (84% против 76%). Доля поддерживающих такую инициативу педагогов достигает 85%.

realnoevremya.ru (архив)

Мнения о полном запрете телефонов в школе разделились. Считают правильной такую инициативу больше половины учителей (60%) и только 30% родителей. Матери чаще, чем отцы, высказывались против запрета мобильных на территории образовательного учреждения.

Напомним, 6 декабря Государственная дума во втором и третьем, окончательном чтении приняла законопроект о запрете использования смартфонов школьниками. Исключения составят экстренные случаи.

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Галия Гарифуллина