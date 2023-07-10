В Казани установили светофор и наземный переход возле парка Горького после жалоб горожан

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Казани на улице Николая Ершова после закрытия подземного перехода из-за реконструкции входной группы Центрального парка культуры и отдыха имени Горького организовали наземный переход и установили светофор, убедился корреспондент «Реального времени».

Подземный переход закрыли 6 июля, а остановку общественного транспорта «ЦПКиО им. Горького» со стороны парка перенесли на 300 метров по ходу дорожного движения, проложив до улицы Карла Маркса, 69 тротуар. Переходить улицу Николая Ершова горожанам предложили на ее перекрестке с улицей Зинина или с улицей Горького.

Жители были возмущены закрытием подземного перехода и отсутствием удобной альтернативы. Отметим, что по нормам ГОСТ около остановки должен быть пешеходный переход.

— Первоначально мы предложили людям обход через улицу Зинина в 300 метров. Это тот случай, когда нужно думать не только о нормативах, но и о людях, — обратился сегодня на аппаратном совещании к руководителям ответственных подразделений мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Напомним, подземный переход у парка Горького закрыт на три месяца. Работы могут завершиться и раньше.



Входная группа парка Горького в Казани занимает чуть больше 1,2 гектара — это примерно 4% от общей площади парка Горького в 30 гектаров. Работы по ее обновлению стартовали в этом году. При реконструкции реорганизуют пешеходные потоки, устроят парадное окружение для мемориального комплекса и создадут новый остановочный павильон с теплым помещением, скамейками и лестницами подземного перехода.

По данным на конец июня, работы по благоустройству входной группы парка имени Горького выполнены на 34%. Там изменят зону остановки и спуска в переход. Их планируется объединить в единый проницаемый комплекс.



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Маргарита Головатенко