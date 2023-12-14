Сегодня в Казани снег, метель и до -12 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В четверг, 14 декабря, в Казани ожидается облачная погода, небольшой снег, местами слабая метель. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -10 до -12 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -9 до -14°С.

Днем в Казани ожидается юго-восточный ветер с порывами 6—11 м/с, местами — до 14 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, на этой неделе в Татарстане прогнозируется потепление. Днем ожидается до -6 градусов. В выходные возможны снег, метель и сильный ветер.



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Татьяна Демина