Госдума приняла закон о выплате маткапитала только при рождении ребенка с российским гражданством

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Госдума приняла закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребенка.

Закон предусматривает, что с 1 января 2024 года маткапитал будет выплачиваться только лицам, имеющим российское гражданство на момент рождения ребенка. Маткапитал выплатят только в том случае, если ребенок — гражданин России по рождению.

Жители новых регионов России имеют право на материнский капитал независимо от основания и сроков приобретения ими российского гражданства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Законопроект, согласно которому предлагается предоставлять материнский капитал лишь при рождении или усыновлении ребенка, который имеет гражданство России со дня появления на свет, внесли в Госдуму в июне. С инициативой выступил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

На данный момент женщина-иностранка, родившая детей-иностранцев, приезжая в Россию, после получения гражданства имеет право получать маткапитал.

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Маргарита Головатенко