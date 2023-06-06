В Госдуме предложили выплачивать маткапитал только при рождении ребенка с российским гражданством

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается предоставлять материнский капитал лишь при рождении или усыновлении ребенка, который имеет гражданство России со дня появления на свет. С инициативой выступил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

— Законопроектом предлагается установить, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации со дня рождения, у лиц, имеющих гражданство Российской Федерации на момент рождения ребенка, независимо от места их жительства, — отмечается в пояснительной записке.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Нилов пояснил, что на данный момент женщина-иностранка, родившая детей-иностранцев, приезжая в Россию, после получения гражданства имеет право получать маткапитал.

— Женщина иностранка, дети иностранцы, она приезжает, получает гражданство и имеет право получать маткапитал. Мы же предлагаем, с учетом обостренного миграционного вопроса, маткапитал предоставлять только если будучи гражданкой России, вне зависимости от территории, рождает и дети сразу получают гражданство России, — отметил депутат.

Напомним, материнский капитал планируют разрешить использовать для покупки жилья в соответствии с принципами исламского банкинга, поправки в законопроект уже подготовлены и согласованы. В июне закон планируют принять во всех чтениях. Рассчитывается, что он начнет действовать уже с 1 июля.

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Елизавета Пуншева